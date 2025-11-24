Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

С начала года южноуральские волонтеры совершили почти пять тысяч добрых дел.

Неравнодушные добровольцы помогают участникам спецоперации, их семьям, участвуют в патриотическом воспитании и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работают в госпиталях. Также участвуют в шествиях «Бессмертного полка», посещают и поздравляют ветеранов войны и тружеников тыла, организуют досуг для детей и многое другое. Добровольческое движение Челябинской области насчитывает более 211 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет.

— Добровольчество — это то, что идет от самого сердца, — отметил губернатор Алексей Текслер во время встречи с волонтерами, которая прошла при проведении Х Слета волонтеров Южного Урала «Тепло». — Это не совсем работа, это ближе к служению, к тому, что каждый человек делает для близкого — помогает и выручает в сложных ситуациях.

По словам главы региона, волонтеры делают большую созидательную работу. С начала года они выполнили уже почти пять тысяч добрых дел. И один из наиболее ярких примеров неравнодушия молодых южноуральцев — их участие в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. ЧП случилось в начале этого года, и жители Челябинской области были в числе первых, кто откликнулся на призыв о помощи и уехал очищать берег и спасать местных животных.

Награждая 19 победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, Алексей Текслер выразил уверенность, что подобные слеты помогут расширить добровольческое движение Челябинской области.

Также глава региона, отвечая на вопросы волонтеров, обратил внимание, что неважных проектов в добровольчестве нет, поскольку у каждого есть своя цель. В числе самых значимых сейчас — Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Во всех 43 муниципалитетах Челябинской области работают штабы этой акции. Тысячи людей помогают семьям мобилизованных, участвуют в сборах гуманитарной помощи для бойцов спецоперации и мирных жителей.

— Эта платформа привлекает максимальное количество людей, помогает реализовывать проекты и работать на результат, — добавил Алексей Текслер. — Самое главное — в проекте есть обратная связь, которая становится важным продолжением работы.

В Челябинской области волонтеров всячески поощряют: вручают благодарственные письма полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, приглашают на торжественный прием в региональное правительство. Он проходит в преддверии Дня добровольца, который отмечается 5 декабря.

Также лучшие волонтеры отмечаются премиями губернатора. В этом году почти 100 южноуральских добровольцев поучаствовали в разных волонтерских мероприятиях за счет областного бюджета. А четыре жителя Челябинской области впервые были удостоены нагрудных знаков «Доброволец России».

Добавим, шестеро южноуральцев вошли состав Совета по молодежной политике при полпреде президента России в УрФО. Всего в Совете будут работать 30 молодых и инициативных жителей Урала в возрасте от 12 до 34 лет. Это школьники и студенты, учителя, молодые ученые, педагоги-организаторы, волонтеры, работники промышленности, а также предприниматели и креаторы. Все они будут помогать развивать молодежную политику Урала.

