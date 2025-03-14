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Южноуральцы поздравляют друг друга с Днем воссоединения Крыма с Россией.

У многих жителей Челябинской области на крымском полуострове живут родственники и знакомые. Поэтому возвращение Крыма в состав нашей страны считается праздником не только для самих крымчан, но и для всех россиян.

Губернатор Челябинской области объяснил, почему Крым — это не просто географическая территория, а полпред президента РФ в УрФО Артем Жога рассказал, что стало примером истинной демократии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем воссоединения Крыма с Россией.

— Крым — это не просто географическая территория, а часть нашего богатого исторического, культурного и духовного наследия, которое прочно связывает нашу страну и ее народ. Воссоединение с Россией стало возможным благодаря волеизъявлению миллионов людей, которые решили вернуться к родным корням, к Отчизне, — сказал глава региона.

Он добавил, что сегодня Крым активно развивается, восстанавливается его инфраструктура, растет благосостояние людей. Это отличный пример того, что возможно, когда единый народ уверен в своем будущем. Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы сделать нашу страну более сильной и процветающей.

Поздравил жителей округа с Днем воссоединения Крыма с Россией и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, возвращение Крыма в состав России стало примером истинной демократии:

— Люди честно, открыто и свободно выразили свою волю, выбрали дорогу, по которой хотят дальше идти. Этот путь был непростым, но рядом были десятки миллионов сограждан, которые ждали их дома – в России, протягивали руку помощи и помогали верить в лучшее!

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132059/