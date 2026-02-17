Фото: нейросеть

Когда кошмарный сон считается полезным.

Он помогает организму переработать стресс.

Страшный сон не всегда только лишь негативный эпизод, ученые Сеченовского университета объясняют пользу кошмарных сновидений — так протекает естественная реакция организма от пережитого стресса, тревоги или физического утомления.

Во сне наше сознание занято переработкой накопленных эмоций, что порой выливается в такую специфическую форму в виде ночного кошмара. Важно отметить, что стать причиной плохих сновидений может не только пережитый стресс, но и несоблюдение гигиены сна, например, если отдыху мешает свет, шум, если был плотный поздний ужин, просмотрен триллер или фильм ужасов, либо случилось сменить обстановку, допустим, вы спите в чужом доме или гостинице.

Кошмарный сон содействует адаптации мозга при возникших жизненных трудностях, таким образом происходит усиление способности человека преодолевать стрессовые ситуации и даже восстанавливаются силы.

Важно! Когда кошмарные сновидения делаются регулярными и негативно отражаются на качестве ночного отдыха, следует обратиться к специалисту, чтобы выявить скрытые проблемы со здоровьем.

