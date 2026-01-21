Фото: ИА «Первое областное»

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.

Для этого нужно вступить в систему соцстрахования и платить взносы от 1 344 рублей в месяц.

С 2026 года самозанятые жители Челябинской области получили возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого нужно вступить в систему соцстрахования на случай временной нетрудоспособности, сообщает Отделение СФР России по Челябинской области.

Право на выплату предоставляется после подачи заявления в Отделение Социального фонда России по Челябинской области. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или приложение «Мой налог», а также лично в любой клиентской службе.

Участники программы самостоятельно выбирают размер страховой суммы: 35 000 или 50 000 рублей. Ежемесячный взнос составляет 3,84% от этой суммы:

— 1 344 рубля в месяц (16 128 рублей в год) при страховой сумме 35 000 рублей;

— 1 920 рублей в месяц (23 040 рублей в год) при страховой сумме 50 000 рублей.

«Самозанятым необходимо перечислять взносы с месяца, следующего за подачей заявления. Вносить сумму можно ежемесячными платежами непрерывно либо единовременно за весь год. При этом годовой платеж уплачивается сразу после вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию. В настоящее время в Отделение Соцфонда поступило 89 заявлений от самозанятых, желающих получать оплачиваемый больничный»,

— рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Право на пособие возникает после непрерывной уплаты взносов в течение 6 календарных месяцев. Его размер зависит от страхового стажа. Например, при выборе суммы в 35 000 рублей и стаже до 5 лет минимальное дневное пособие составит 474,19 рубля, от 5 до 8 лет — 632,26 рубля, а при стаже более 8 лет — 790,32 рубля.

Если взнос за очередной месяц не будет уплачен, правоотношения с СФР прекращаются с первого числа следующего месяца.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/samozanyatye-chelyabinskoy-oblasti-smogut-oformit-bolnichnyy-v-2026-godu/