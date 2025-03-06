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Может ли сухой завтрак быть полезным.

Когда его употребление оправданно.

Разобрав состав сухого завтрака, диетологи смогли определить их главный минус — это большое количество сахара. В ста граммах хлопьев может содержаться до восьми чайных ложек сахара, что превышает допустимую суточную норму и обесценивает все полезные компоненты, которые могут быть в сухом завтраке.

Другой обязательный ингредиент сухого завтрака — мука, которая в сочетании с сахаром приводит к стремительному выбросу инсулина в кровоток и отправляет такой завтрак в жировое депо.

Не только быстрые углеводы, но и неполезные жиры, а также синтетические подсластители могут содержаться в сухом завтраке.

«Сухие завтраки имеют высокий гликемический индекс, отчего после их потребления в крови поднимается уровень глюкозы, создавая временное ощущение насыщения и даже хорошего настроения. Но эти эффекты краткосрочны, потом приходит голод и сонливость. После сухого завтрака вряд ли удастся спокойно продержаться до обеда, захочется что-нибудь еще перехватить»,

— говорят диетологи.

И все же крайне редко можно позволить себе сухой завтрак. Например, тогда, когда вы опаздываете и перед вами встает выбор: либо позавтракать хлопьями или чем-то подобным, либо вовсе уйти голодным. Еще такое питание может выручить, когда приготовить полноценный завтрак ввиду каких-то обстоятельств просто невозможно.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/mozhet-li-sukhoy-zavtrak-byt-poleznym/