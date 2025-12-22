Фото предоставлено пресс-службой Федерального агентства по делам молодежи.

Челябинск вошел в тройку лидеров на конкурсе за звание молодежной столицы России.

В Национальном центре «Россия» в Москве подвели итоги Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которую вручает Росмолодежь. Ключевым событием церемонии стало объявление города, который получит статус «Молодежная столица России 2026 года». Победа досталась Смоленску, но Челябинск вошел в тройку лучших, набрав высокие баллы по итогам экспертной оценки конкурсной заявки.

— Вхождение Челябинска в тройку лидеров по оценке экспертов и граждан страны, которые отдали за нас голос, — это признание высокого уровня нашей системной работы с молодежью и заслуга всей активной молодежи региона, — заявил министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев. — Будем продолжать работу, чтобы в будущем стать молодежной столицей.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) ежегодно определяет молодежную столицу России с 2022 года. Победитель получает поддержку и инфраструктурные проекты на год, а также возможность реализовать масштабные молодежные инициативы. Статус действует в течение одного года.

Первой молодежной столицей России в 2023 году стал Нижний Новгород. В 2024 году это звание получили Москва и Владивосток, в 2025 — Омск. За почетное звание молодежной столицы 2026 года боролись шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск.

Представители Челябинской области рассказали на конкурсе о масштабной работе по поддержке молодежи. В частности, они подчеркнули, что в 27 муниципалитетах области действует сеть из 43 молодежных пространств «Своя атмосфера», а более 211 тысяч молодых южноуральцев участвуют в волонтерских инициативах. В 2025 году 65 молодых жителей региона выиграли гранты на общую сумму свыше 28 миллионов рублей, а университеты региона получили почти 33 миллиона на реализацию студенческих проектов. Кроме того, в Челябинске регулярно проходят крупные всероссийские и международные молодежные мероприятия. Эксперты высоко оценили системную работу Челябинской области в сфере молодежной политики, благодаря чему южноуральская столица оказалась среди лидеров.

Награды участникам вручал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что интерес к конкурсу растет: в этом году в голосовании приняли участие более 1,1 миллиона человек, на 300 тысяч больше, чем в прошлом. По его словам, такая активность показывает, насколько молодежь вовлечена в развитие своих городов.

Ранее Челябинск победил во всероссийском конкурсе на получение звания «Культурная столица России 2027 года». По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, соперники признали, что Челябинск заслужил эту победу.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137804/