Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.12.2025 год. Подробнее

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — „Инструменты успеха“

Совет муниципальных образований Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе системных решений. Подробнее

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 08.12.2026 год. Подробнее
В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

 Фото: Челябинская епархия.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Как сообщили в Челябинской епархии, икона, написанная маслом предположительно в конце XIX века, находилась в удручающем состоянии. Ее решили реставрировать.

Святителю Феодосию Черниговскому молятся о врачевании духовных и телесных недугов, об успехах в обучении. После реставрации икону планируется выставить в Свято-Троицком храме Миасса для поклонения верующим.

Сейчас начнется уже четвертый этап реставрационных работ. Ранее икону очистили, затем прошло закрепление рассохшихся досок и их проклейка, был наложен новый левкасный слой, произведена его просушка и грунтовка. Теперь необходимо восстановить и обновить красящий слой и нимб на изображении святителя.

Ранее в разговоре с «Губернией» протоиерей Димитрий Егоров, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской епархии, рассказал, почему глубокую веру в Бога россиян страны НАТО назвали главной проблемой в попытках противостоять России:

— На конференции НАТО была озвучена одна из проблем — то, что русские, русский солдат в том числе, остаются верующим в Бога. Для них это проблема, понимаете? И как с этой проблемой быть, им неясно. Нам пытались чуждую идеологию навязать, что мы будем жить с этой идеологией, что будем продавать Родину, родных, совесть, веру, честь… Но русскому человеку это чуждо. Русскому в широком смысле этого слова, наша страна многонациональная...

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137496/

