В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Как сообщили в Челябинской епархии, икона, написанная маслом предположительно в конце XIX века, находилась в удручающем состоянии. Ее решили реставрировать.

Святителю Феодосию Черниговскому молятся о врачевании духовных и телесных недугов, об успехах в обучении. После реставрации икону планируется выставить в Свято-Троицком храме Миасса для поклонения верующим.

Сейчас начнется уже четвертый этап реставрационных работ. Ранее икону очистили, затем прошло закрепление рассохшихся досок и их проклейка, был наложен новый левкасный слой, произведена его просушка и грунтовка. Теперь необходимо восстановить и обновить красящий слой и нимб на изображении святителя.

