Фото: Троицкая епархия

Свято-Казанский монастырь в Троицке обрел икону Богородицы, утраченную около 100 лет назад.

Образ Пресвятой Девы Марии был написан еще в дореволюционные времена и украшал Царские Врата одного из храмов обители. Когда храм в 1927 году закрыли, одна из монахинь передала образ на хранение благочестивой жительнице Троицка. С тех пор прошло почти 100 лет, прежде чем икона вновь оказалась в стенах храма.

Икона обнаружилась недавно — прихожане мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев в Екатеринбурге рассказали наместнику обители, что у женщины, за которой они ухаживают, есть уникальная икона. Это оказался тот самый образ Богородицы, который наместник передал епископу Троицкому и Южноуральскому Павлу. Сейчас икона возвращена в Свято-Казанский монастырь.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1130898/