фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы», кадры из видео ГТРК «Южный Урал»

Южноуральцы стали свидетелями исторического рекорда Александра Овечкина на стадионе UBS.

Чтобы своими глазами увидеть, как знаменитый хоккеист, россиянин Александр Овечкин забьет свою 895-ю шайбу, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» отправились многие россияне, даже жители Челябинской области. Среди них и уроженец Ленинского района Челябинска Александр — он с российским флагом на фоне украшенного авто попал в кадр ГТРК «Южный Урал», передал привет землякам и пожелал успехов великому хоккеисту.

— Я сам из Челябинска. Сегодня приехали всей семьей посмотреть на Овечкина, надеюсь, он сегодня сможет побить рекорд. Взял российский флаг, я его раскрою, буду бегать по всему стадиону. Челябинск, let’s go, Овечкин, let’s go! — прокомментировал житель Челябинска изданию ГТРК «Южный Урал».

Как известно, рекорд Александр Овечкин сумел установить, став лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежний рекордсмен — Уэйн Гретцки — поздравил российского хоккеиста и отметил, что у него у самого есть русские корни, которыми он гордится. Сам Ови (прозвище Александра Овечкина) выступил с ответным словом, отметив заслуги своих тренеров, поддержку болельщиков и близких.

— Что за день, да? Без моих ребят, болельщиков, тренеров я бы никогда не стоял на этом месте. Ребята, я вас очень люблю, мы это сделали, парни. Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забить 895‑й гол. Всем болельщикам по всему миру, в России: «Мы это сделали. Да!» — обратился Овечкин во время церемонии чествования, ради которой даже приостановили матч.

Кстати, чтобы увидеть исторический гол Александра Овечкина зрителям пришлось заплатить немало денег за билет. Американцы рассказали, что стоимость билетов росла с каждой забитой шайбой, а в день, когда должен был состояться тот самый гол, билеты преодолевали отметку в 160 долларов (больше 13 тысяч рублей).

Поздравляют Александра Овечкина и знаменитые российские политики, общественники, выдающиеся спортсмены. Так, например, в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал фотографию с хоккеистом, подписав «Ови!» и дополнив сообщение изображением российского флага.

А капитан магнитогорской хоккейной команды «Металлург», которому доводилось играть вместе с Овечкиным за сборную России, отметил в разговоре с РБК:

— Сила Овечкина — в его уверенности в себе и физической форме. Семья, страсть к игре, он кайфует от жизни — благодаря этому удалось стать автором такого рекорда. Рациональное распределение: отдыхает, когда это уместно, и тренируется. И там и там не щадит себя.

В ближайшее время хоккеиста, вошедшего в историю, в телефонном разговоре лично поздравит президент России Владимир Путин, о чем пишут федеральные СМИ, ссылаясь на собственные источники в российском правительстве.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132479/