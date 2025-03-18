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Новый министр спорта Челябинской области хочет организовать движение «Начни с себя».

Владимир Иванов, которого по аналогии с понятием «играющий тренер» стали называть «играющий министр», рассказал о том, какие вызовы стоят перед минспорта региона и перед ним лично.

— Я хочу своим примером показать, что в Челябинской области даже министры занимаются спортом, — сказал он.

По словам главы минспорта, к цели, чтобы на Южном Урале физкультурой и спортом занимались 70 процентов жителей, регион идет семимильными шагами.

Журналист ГТРК «Южный Урал» поговорил в телестудии с министром спорта Челябинской области Владимиром Ивановым. Запись показали на телеканале «Россия24».

— Есть понятие «играющий тренер», но теперь появилось «играющий министр», — сказал ведущий программы. — Я так понимаю, что ваша спортивная карьера еще не закончилась?

(Как сообщала «Губерния», недавно челябинский профессиональный бадминтонный клуб «Метеорит OZON», капитаном которого является министр по физической культуре и спорту Челябинской области Владимир Иванов, одержал уверенные победы на Кубке Национальной федерации бадминтона России (первом туре Суперлиги) в Саратове. За четыре дня команда обыграла всех соперников и обеспечила себе медали сезона 2025 года.)

— Профессиональная спортивная карьера закончилась. В тот же день, как я написал заявление о приеме на работу, — ответил Владимир Иванов.

При этом, рассказав об участии в вышеназванном турнире, министр спорта сказал, что он не просто продолжит дальше заниматься спортом и физкультурой по мере возможности, но и будет подавать пример другим.

— Это же такая хорошая история, когда министр играет, — говорит новый глава минспорта региона. — Хочу организовать движение «Начни с себя» и показать, что на Южном Урале даже министры спортом занимаются.

По его словам, добиться повышения интереса к физкультуре и спорту — это одна из задач, которая стоит перед ним как перед министром. И скоро 70 процентов южноуральцев будут заниматься физ-рой. Благо, для этого многое делается.

— Например, в Челябинской области очень быстрыми темпами развивается спортивная инфраструктура. И в этом, конечно, большая заслуга губернатора Алексея Леонидовича Текслера, — отмечает министр.

Отвечая на вопрос, какие вызовы стоят перед минспорта региона, Владимир Иванов говорит, что велосипед изобретать здесь не будут: есть стратегия-2030, есть поручения президента. Большая работа будет вестись с федерациями видов спорта.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132100/