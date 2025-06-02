Оперативная обстановка на 03.06.2025 год.

1. Сегодня вторник 03 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +14 ° С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1В сетях холодного водоснабжения Семенова 13, Ленина 32,34,36,38,39 с 9 час до окончания

Иртяшская 15-3п, К. Маркса 11-2п с 9 до 14 часов

Дзержинского 53-1п с 13 до 17 часов

2В сетях электроснабжения К. Маркса 32 с 1 по 6 п-ды с 9 до 12 часов

Мишенкова 1,3,4 с 9 до 17 часов

3В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 4,6,6А, Семенова 13 с 9 час до окончания

Иртяшская 15-3п, К. Маркса 11-2п с 9 до 14 часов

Гайдара 27 с 1по 4 п-ды с 10 до 12 часов

Гайдара 27 с 5 по 10 п-ды с 14 до 16 часов

Дзержинского 53-1п с 13 до 17 часов

Вниманию озерчан!

Ночью и днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Уважаемые озерчане!

В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах усиление ветра до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +10° до +15°, в низинах до +7°, днём от +20° до +25°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: Ночью и днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Повышается вероятность гибели людей и причинение материального ущерба гражданам и организациям в результате вала деревьев и слабо укрепленных конструкций при очень сильном боковом ветре.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие трое суток (3-5 июня) на реках области ожидаются в местах выпадения очень сильных, сильных дождей интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков, формирование локальных дождевых паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 3-5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности.

.Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61258/