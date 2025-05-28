Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Алексей Бетехтин рассказал, что на Южном Урале начнут готовить мультипликаторов и сценаристов.

Челябинская область в перспективе станет кузницей кадров для киноиндустрии и мультипликации, о чем «Губернии» в эксклюзивном интервью рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. Он отмечает, что сегодня культурная жизнь Южного Урала получает небывалый импульс развития с огромным количеством креативных мероприятий, модернизированными дворцами культуры, музеями и библиотеками. Где в регионе будут готовить специалистов для «Союзмультфильма»? Что за 3D-театр появится в уникальном Белом доме Кыштыма и почему новый музей демидовской эпохи станет точкой притяжения даже для москвичей? Об этом и многом другом — в нашем материале.

В чем измеряется культура.

— Алексей Валерьевич, как бы вы оценили культурную жизнь нашего региона? Можно ли сказать, что она сегодня на подъеме?

— На самом деле культурная жизнь в Челябинской области действительно становится интереснее и насыщеннее. Говорят, что культура неизмерима, но это не совсем так. Стоит взглянуть на количество посещений наших музеев, библиотек, концертных мероприятий, чтобы понять, какие изменения произошли. Интерес растет по разным причинам. Это, конечно, и ремонт учреждений культуры. Взять, к примеру, отремонтированные модельные библиотеки — там количество читателей выросло в два-три раза. Кроме того, на сегодня у нас практически не осталось ветхоаварийных домов культуры — они ремонтируются или строятся новые, быстровозводимые. В результате наблюдаем увеличение клубных формирований детей, занимающихся музыкой, живописью и так далее. В то же время мы стремимся заинтересовать южноуральцев уникальными выставочными событиями. Сегодня мы единственный регион в стране, который имеет долгосрочный договор с Музеями Московского Кремля. Недавно было продлено соглашение об организации выставок в Челябинске еще на семь лет. Открываются и новые музеи, выставочные пространства, например музей в Каслях. Хотя он и регионального значения, привлекает гостей не только со всего Южного Урала, но и из других регионов.

Раньше ремонт объекта культуры был праздником, а сегодня — рядовое событие.

— Как нам удается все это? Благодаря нацпроекту «Культура» или скорее вкладу региона?

— В основном финансирование культуры идет из бюджета Челябинской области. Конечно, нацпроект «Культура» тоже вложил серьезные деньги, но на условиях софинансирования. К примеру, если на ремонт клубов выделялось 300 миллионов рублей, то мы из бюджета должны были добавить дополнительно 4 – 6 процентов от этой суммы. Однако губернатор Алексей Текслер выделял гораздо больше средств — или такую же сумму, как объем федеральных поступлений, или даже больше. Поэтому примерно половина клубов, дворцов культуры, музыкальных школ отремонтирована за счет федеральных средств, а другая половина — за счет областных. И это стало серьезным импульсом развития культуры в нашем регионе. Я помню, как при прежних губернаторах мы открывали одно или два учреждения культуры в год после ремонта, и это был настоящий праздник с оркестром. Сегодня мы ежегодно ремонтируем по 60 учреждений, и это стало рядовым событием. Бюджет отрасли за последние десять лет увеличился более чем в два раза — с 3,5 миллиарда рублей до 7,5 миллиарда, без учета федеральных средств.

— Деньги в основном выделяются на ремонт и закупку оборудования?

— Да, но есть еще и нематериальные истории. К примеру, цифровизация, а также обучение специалистов, их переподготовка. Это очень важно. Когда мы начали открывать нового формата дворцы культуры, библиотеки, оснащать их самым современным оборудованием, мы поняли, что квалификация сотрудников на местах позволяет использовать возможности этого оборудования только на два процента. Поэтому с прошлого года мы ввели курсы подготовки специалистов, работающих со светомузыкой и экранами. Кроме того, переобучаем режиссеров массовых мероприятий, чтобы уровень проводимых ими праздников соответствовал новым обликам культурных пространств. Я сам по образованию режиссер и понимаю, что сегодня ходить с флажками по площади — это не то, что нужно людям. Народ привлекают яркие флешмобы, коллаборации, когда на мероприятии, например, можно не только развлечься, но и с врачом проконсультироваться.

По новому нацпроекту отремонтируют музыкальные школы.

— Нацпроект «Культура» закончился, но появился новый федеральный проект. Он будет выполнять те же функции, что и раньше?

— Да, с этого года работает новый национальный проект «Семья», в который вошел федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Функции его схожи с предыдущим нацпроектом «Культура», даже более широкие. К примеру, если раньше музыкальные школы по нацпроекту только обеспечивались музыкальными инструментами, то теперь их можно будет еще и ремонтировать. Многое будет уделяться социальным направлениям в сфере культуры. Это проекты для ребят, вернувшихся с СВО, и их семей. Это инклюзивные программы. Например, наша Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых занимается реабилитационными проектами, и у них достаточно заявок на получение поддержки.

Детская филармония, оркестр «Малахит» и «Аркаим» стали культурными брендами.

— Вы уже отметили, что наша культура активно развивается. А на фоне других регионов Урала наш как-то выделяется?

— Нам есть чем гордиться. Всегда, когда приезжаю на мероприятие в другие регионы, делюсь опытом создания нашей детской филармонии. Она создавалась как инструмент борьбы с дефицитом кадров в сфере исполнительского искусства. Ведь когда формировался Симфонический оркестр Челябинской области, обнаружилась серьезная нехватка талантов. И детская филармония — это работа на перспективу, взращивание молодых исполнителей. Сегодня подобного инструмента в других регионах нет.

Отмечу как наш культурный бренд также музей под открытым небом «Аркаим». Считаю, что нас он тоже отличает и может стать драйвером развития юга области. Также гордость Южного Урала — русский народный оркестр «Малахит», ему исполнилось уже 38 лет.

Отличаемся мы и такими масштабными мероприятиями, как ежегодный Бажовский фестиваль, Бушуевский фестиваль, Фестиваль бардовской песни и другими.

Уникальной можно назвать и нашу региональную программу «Театрально-концертный зал», которая работает уже больше десяти лет. Она поддерживает наши театральные коллективы, компенсируя им затраты на гастроли по региону, с недавнего времени включаем в нее и коллективы из других территорий, которые приезжают к нам. Благодаря программе в сельских территориях и малых городах появляются театральные залы с хорошим техническим оснащением. Сегодня у нас по региону 29 театрально-концертных залов, где на постоянной основе проходят концерты и спектакли.

Цены на концерты и спектакли не бьют по карману.

— Что касается цены билетов на концерты и спектакли — доступна ли она для жителей Южного Урала?

— Недавно к нам с гастролями приезжал Театр имени Евгения Вахтангова, и его директор Кирилл Крок очень удивился, когда узнал, по какой цене доступны билеты нашим жителям. Если у нас они были от 700 до 5 000 рублей, то в Москве — от 5 000 и выше. То же самое по фестивалям Мацуева, Башмета, Бутмана. Почему так происходит? Дело в том, что у нас идет дотация всех этих проектов, поэтому мероприятия для жителей становятся доступными.

Развиваем школу мультипликации.

— Сейчас импульс развития получают креативные индустрии. Станут ли они новой вехой в культурной жизни региона? Какой здесь потенциал?

— В последнее время мы пытаемся развивать школу мультипликации. Такие отделы начинают появляться при школах искусств и ДК. Кроме того, в нашем Челябинском государственном институте культуры мы сейчас открываем факультет мультипликации. Мы уже заключили соглашение с «Союзмультфильмом», по которому они нам будут помогать обучать студентов, присылая в Челябинск педагогов, а дальше — трудоустраивать ребят у себя. Молодежи при этом не придется уезжать из региона, потому что сегодня создавать мультфильмы можно и дома.

Также мы задумались о том, что нам нужно начинать учить сценаристов, потому что нынешние сценарии фильмов находятся на уровне плинтуса. Стоит вспомнить советские фильмы, сразу на ум приходят самые разные цитаты. А цитаты из современных фильмов? Едва ли что-то вспомнится.

Белый дом станет музеем европейского уровня.

— А какие еще перемены ждут культурную жизнь Челябинской области? Возможно, новые музеи или выставочные центры?

— Глобальным проектом остается Театр драмы имени Наума Орлова, его внутренняя отделка. На первом этапе мы сделали облицовку здания, обновили зрительный зал и усовершенствовали нижнюю механику сцены. На третьем этапе осталось модернизировать хозяйственную часть, гримерки, лифты и, самое главное и дорогостоящее, — верхнюю механику сцены. Проект у нас уже готов, надеемся в следующем году получить 250 миллионов рублей на реализацию из федерального бюджета, вложить свои деньги и закончить.

Значимым объектом остается Белый дом в Кыштыме. Очень бюджетоемкий. Помимо реставрации здания, вложений требует экспозиция этого музея — она обойдется в 370 миллионов рублей. Мы уже разработали проект, за него взялась компания из Санкт-Петербурга, которая ранее занималась созданием музея океанов в Калининграде, — получился музей европейского уровня. То есть за работу берутся настоящие профессионалы.

Мы хотим погрузить гостя музея в демидовскую эпоху, используя современные технологии, подробнее рассказать о Кыштыме, его историческом пути и знаменитых людях, которые там побывали. В процессе реставрации мы поняли, что усадьба-то не такая большая для всех наших задумок. Так что будем максимально использовать все пространство и приусадебный участок.

В одном из залов планируем создать 3D-театр. Там будет что-то наподобие павильона из каслинского литья с красной портьерой. Когда портьера будет открываться, зрители увидят 3D-актеров, которые будут ходить по залу и рассказывать какую-то информацию, показывать сценки из жизни той эпохи. Говорят, что они будут, как живые.

Это станет таким музеем, в который захочется прилететь из Екатеринбурга, Уфы, даже из Москвы. Можно сказать, что Белый дом будет одним из драйверов туристической отрасли Челябинской области.

В ближайшие три года также по инициативе губернатора обновится выставочное экспозиционное пространство нашего исторического музея, потому что оно морально уже устарело. Сейчас готовится проект.

На Цвиллинга в деревянном особняке конца XIX века появится Центр современной музыки. Компания-подрядчик сделает полную реставрацию этого здания. Это будет старинный особняк, а внутри разместится лаборатория современной музыки.

«Когда-нибудь уйду в педагогику», «Собираю старинные бинокли», «Однажды один и без связи ушел в горы на десять дней»: Алексей Бетехтин рассказал об уникальном хобби и профессиональных мечтах.

— Какие мероприятия и фестивали в Челябинской области больше всего нравятся вам?

— Я очень люблю Бажовский фестиваль за его размах и за его отношение к народным ценностям, что является, как мы давно поняли, нашими скрепами. Мне очень понравился относительно новый наш «Курчатов фест». И еще я люблю фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» — он проходит перед Новым годом, в такой атмосферный момент, так что отлично создает настроение.

— У вас есть какая-то профессиональная мечта?

— Я вам говорил, что я режиссер и с какого-то времени еще и педагог. И мне бы, конечно, хотелось поработать в этом направлении. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь к этому вернуться. Может быть, не столько режиссером, сколько преподавателем. Я уже дорос до того возраста, когда пора передавать смыслы. Поэтому, возможно, когда-нибудь я с головой уйду в педагогику.

— А как вы проводите праздники? Вы как министр культуры наверное, все контролируете, не отдыхаете…

— Когда я служил в армии, в ВДВ, у нас тоже были праздники, как у всех во всей стране. Помню, как-то заходит командир, и я ему: «С праздником, товарищ капитан!» На что он мне серьезно ответил: «Для солдата праздник, что для лошади — свадьба: голова в цветах, все остальное — в мыле». И это запомнилось мне на всю жизнь. Эта шутка отражает состояние всех работников культуры в праздники, и мое в том числе. Я присутствую на многих мероприятиях, чтобы поддержать, посмотреть на качество работы, встретить и проводить гостей.

— Каков для вас лучший отдых?

— У меня однажды случился отдых, который заменил мне, наверное, два месяца санатория. Тогда я уехал в Сочи и там поднялся в горы, в такое место, куда люди не ходят, и десять дней жил один в палатке с выключенным мобильным телефоном. Выходишь утром, садишься возле палатки, зажигаешь горелку, варишь себе кофе, а перед тобой — высокие горы, внизу — облака и солнце над облаками… Сам по себе я экстраверт, но иногда лучший отдых — это уход в себя.

— Да, это здорово! А есть у вас какое-нибудь хобби?

— Я собираю старинные театральные бинокли. В Сочи еще начал совершенно случайно, когда мне подарили первый бинокль. Второй я увидел на Арбате, купил, и все, мне стало интересно, я начал интересоваться, где эти бинокли делали и как их делали. Сегодня в моей коллекции 66 экземпляров. Есть очень красивые, фамильные — на одном, например, изображены маленькие портреты матери и дочери, нарисованные вручную эмалью. Также в моей коллекции есть парижский бинокль 1812 года и немецкий бинокль 1933-го — года прихода Гитлера к власти в Германии. Есть театральный монокль и причудливый бинокль, который собирается и разбирается, как головоломка-змейка.

— Какое у вас любимое место на Южном Урале?

— Мне нравится Аркаим своей степной умиротворенностью. Но я поклонник и наших Уральских гор, нередко зимой выбираюсь в горы, чтобы покататься на лыжах.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133552/