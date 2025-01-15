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Южноуральскому бизнесу компенсируют затраты на транспортировку продукции за рубеж.

Предприятия Челябинской области, которые экспортируют свои товары за границу, могут рассчитывать на компенсацию транспортных расходов до 60 процентов. Речь идет об экспорте продукции только в дружественные страны.

Согласно новому порядку предоставления компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, с этого года подобная мера государственной поддержки будет предоставляться по конкурсу. При этом планируют учитывать показатели результативности по наращиванию экспорта в дружеские государства.

Как обратили внимание в региональном минэкономразвития, максимальная сумма компенсации – 200 миллионов рублей. На компенсацию транспортных затрат экспортерам направят 5,9 миллиарда рублей. Компании высокотехнологичных направлений и машиностроительной отрасли могут рассчитывать на 70-процентную субсидию.

Заявки на компенсацию принимают через государственную цифровую платформу «Мой экспорт».

Добавим, с 1 января этого года в России вступило в силу федеральное постановление, которое призвано стимулировать предприятия использовать вторсырье при производстве товаров и упаковки. Такие организации смогут получать скидку при уплате экологического сбора. Она будет пропорциональна объему используемого вторсырья.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1130702/