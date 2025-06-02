Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Жители Челябинской области могут уточнить свой пенсионный стаж в госархиве.

В Объединенном государственном архиве региона рассказали, что готовы помочь всем подтвердить пенсионный стаж. Это актуально, если трудовая книжка утеряна, а предприятие, где работал человек, ликвидировано как юрлицо.

— Объем работы, связанной с исполнением социально-правовых запросов, у нас очень большой по сравнению с другими архивами. За прошлый год у нас было выполнено 36 тысяч запросов, а в первом квартале этого года — уже девять тысяч, — говорит первый заместитель директора госархива Светлана Ардашова.

В областном архиве хранится более 1,2 млн кадровых дел, в том числе крупных ликвидированных предприятий. Это богатейший кадровый архив, один из самых крупных на Урале. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

В архив поступает множество запросов от бывших сотрудников предприятий для подтверждения пенсионного стажа. От таких справок во многом зависит размер пенсии.

— Перед назначением пенсии южноуральцам необходимо обратиться сначала в отделение Социального фонда. Обязанность сотрудников, если не найдут всех документов, направить запросы, в том числе и нам, и собрать всю информацию, чтобы помочь человеку. А наши специалисты подготовят ответы на все запросы, — говорит Светлана Ардашова.

Как ранее сообщала «Губерния», архивные документы помогут восстановить родословную южноуральцев. Более 10 тысяч документов о жизни Исетской провинции оцифровали сотрудники Госархива Челябинской области благодаря проекту «Документальное наследие Южного Урала: возвращая забытое». Они собирают документы по всей стране. Все материалы размещаются на тематическом сайте и могут пригодиться тем, кто составляет генеалогическое древо своей семьи.

— Благодаря инициативе губернатора нам удалось вернуть забытое. Для исследователей это станет возможностью, не выезжая из дома, знакомиться с документами и проводить исследования истории региона. Но самое главное — это историческое просвещение, популяризация истории для молодого поколения, — подчеркнул председатель Государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133644/