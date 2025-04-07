Оперативная обстановка на 08.04.2025 год.

1. Сегодня вторник 08 апреля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была 0° С

• атмосферное давление 740 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветер северный 3-5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП (с 1 пострадавшим)

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 60 с 9 до 12 часов

2В сетях электроснабжения Музрукова дома с 20 по 27 с 9 до 18 часов

Студенческая 14,18,20, Победы 38,40,44,46, Кирова 9, Свердлова 35,37 с 13 до 17 часов

3В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 49,51,63, К.Маркса 2,4, Гайдара 3,4,6,8,10,12. с 9 час до окончания

Дзержинского 60 с 9 до 12 часов

Дзержинского 59-5п, Гайдара 11-4п, Гайдара 26-5п. с 9 до 13 часов

Семенова 10-2п. с 12 час до окончания

Вниманию жителей города!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию озерчан!

С 25 марта 2025 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Челябинской области.

Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и мангалов, неосторожность при курении и при обращении с печами.

При пожаре звони 112, 01, 101.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 апреля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от +2° до +7°, днём от +12° до +17°, на крайнем юге до +20°.

НЯ: 8-9 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в связи с повышенным температурным режимом, в ближайшие дни (7-9 апреля) на реках бассейна Камы предполагаются подъемы уровней воды, возможно местами выход воды на пойму, увеличение притока воды к водохранилищам и прудам. На большинстве рек бассейнов Тобола и Урала неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 8-10 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 2-6 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных, а также переход пожаров на населенные пункты при сильном ветре. На территории области будут действовать с 1 по 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 161 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60717/