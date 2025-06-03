2025-06-04PKT10:21:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 04.06.2025 год. 1. Сегодня среда 04 июня 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +13 ° С • атмосферное давление 731 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветер Северный 8 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП 1 пострадавший. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 11 – 1п с 9 час до окончания. К.Маркса 4 – 6п, Дзержинского 53 – 3п с 9 до 13 часов Гайдара 27 – 4п с 9 до 14 часов 2 В сетях электроснабжения Ермолаева с 15 по 29 вкл. с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 40, 42, Верхняя 13, Семенова 2 с 9 час до окончания К.Маркса 4 – 6п, Дзержинского 53 – 3п с 9 до 13 часов Гайдара 27 – 4п с 9 до 14 часов Октябрьская 38, Цветочная 8 с 10 до 12 часов Цветочная 10, Октябрьская 40 с 14 до 16 часов Уважаемые озерчане! В связи с недостаточным прогревом воды на водоемах Озерского ГО, во избежание несчастных случаев рекомендуется воздержаться от купания и соблюдать правила безопасного поведения у воды. Врачи предупреждают: резкий перепад температур может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час. 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 июня 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днём местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, днём от +19° до +24°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: В ближайшие трое суток (4-5 июня) на реках области ожидаются в местах выпадения очень сильных, сильных дождей интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков, формирование локальных дождевых паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 4-5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности. Гидрологическая обстановка: В ближайшие трое суток (3-5 июня) на реках области ожидаются в местах выпадения очень сильных, сильных дождей интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, возможно подтопление пойменных участков, формирование локальных дождевых паводков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 3-5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 3-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 4 класс пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 180 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61266/ kseniya.prikina 2025-06-04PKT10:21:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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