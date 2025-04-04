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В Челябинской области сертификат на маткапитал выдается без заявлений.

Соцфонд оформляет документ самостоятельно.

В 2024 году в Челябинской области проактивно оформили 14 956 сертификатов на материнский капитал. Это стало возможным благодаря автоматизированной системе, действующей с 15 апреля 2020 года. Данные о рождении детей поступают в Социальный фонд России (СФР) из ЗАГСа, после чего специалисты СФР оформляют сертификат и направляют его в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги».

«Сертификат на материнский капитал оформляется исключительно после получения свидетельства о рождении. Только потом информация из ЗАГС поступает в Соцфонд России. Специалисты фонда проверят данные, проактивно оформят сертификат и направят его в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Как правило, его получает мама. Если свидетельство о рождении уже на руках, а сертификат на „Госуслугах“ все еще не пришел, подождите несколько дней, требуется немного времени для обработки сведений»,— пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Цифровой сертификат можно распечатать или сохранить. Он содержит всю необходимую информацию.

Напомним, маткапитал ежегодно индексируется, а информацию о текущей сумме можно получить на портале «Госуслуги».

При этом для семей, усыновивших детей, сохраняется заявительный порядок оформления.

Средства материнского капитала можно направить на различные цели, включая улучшение жилищных условий, образование детей и пенсионные накопления. С 1 марта 2025 года упрощен порядок использования средств для строительства дома с привлечением подрядных организаций через счета эскроу.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-sertifikat-na-matkapital-vydaetsya-bez-zayavleniy/