Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинской области насчитывается более 600 медведей.

Хищники выходят к людям, на этом все заканчивается.

Официально в регионе обитают 620 бурых медведей. Такую цифру приводит постановление губернатора, которое утвердило лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года. Документ определяет, сколько особей разрешено изъять в предстоящем сезоне. Для медведя квота составила 150 животных.

С начала года жители Южного Урала неоднократно встречали косолапых рядом с населенными пунктами. Следы и самих зверей видели под Миассом, на Таганае, у озера Увильды, возле поселка Бидинского. В национальном парке «Зюраткуль» группа из шести туристов столкнулась с медведем при спуске с горы Уван. Все встречи обошлись без жертв.

«Север-пресс» объясняет, что привлекает хищников к человеческому жилью. Деятельность людей и нехватка естественного корма заставляют зверей искать еду рядом с деревнями и садами. Свалки отходов, контейнеры с пищевыми остатками, огороды и пасеки становятся для медведей простым источником пропитания. Особенно часто так поступают самки с медвежатами. Человек своей активностью отнимает у животных жизненное пространство. Лесозаготовки, транспорт и рекреация вынуждают медведей менять места зимовки или покидать их.

Перед зимой зверям нужно накопить энергетический запас. Нехватка ягод, орехов и других калорийных кормов толкает их к рискованным источникам пищи. Климатические колебания сдвигают сроки залегания в спячку и выхода из нее. Медведи уходят на зимний покой позже или просыпаются раньше. Такая ситуация увеличивает частоту контактов с людьми.

Встреча с медведем всегда опасна. Специалисты напоминают: обозначайте свое присутствие в лесу шумом, не оставляйте еду, не приближайтесь к животным. Если вы увидели хищника, лучше медленно отойти, не поворачиваясь спиной.

Пока в Челябинской области медведи не трогают людей. Но жителям стоит помнить о правилах безопасности и внимательно вести себя в лесу.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/