Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В Челябинском зоопарке уберут визуальные барьеры между посетителями и львами.

Реконструкция кошачьего городка началась в зоопарке Челябинска. Уличные вольеры с обшарпанными решетками, где долгие годы жили хищные кошки, уходят в прошлое. После реконструкции вольеры станут просторнее. Животных переведут на естественный грунт, а визуальные барьеры между посетителями и львами уберут. Благодаря этому условия содержания станут комфортнее и ближе к природным.

Как отмечают в зоопарке, этот проект давно ждали посетители, и он действительно необходим животным. Сейчас рядом со зданием идет демонтаж старых конструкций. Проход через эту зону частично перекрыт. Работы планируют завершить до конца года. В зоопарке понимают, что временные неудобства могут вызывать недовольство, и благодарят посетителей за терпение. Ожидается, что результат оправдает ожидания.

Экспозиция внутри здания продолжает работать в полном объеме. Посетители могут прийти и увидеть своих любимцев — льва Север-Алая и львицу Киару, несмотря на ремонт на улице.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/