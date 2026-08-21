Фото: ИА «Первое областное»

Дмитрий Петелин снова готовится к работе на МКС в составе основного экипажа.

Космонавт проходит тренировки по сближению и стыковке.

Герой России космонавт Дмитрий Петелин вошел в основной экипаж экспедиции МКС-76. Вместе с Константином Борисовым они отправятся на орбиту, когда работа Петра Дуброва и Анны Кикиной по программе МКС-75 подойдет к концу, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сейчас у космонавтов активный этап подготовки. Одну из тренировок — по ручному сближению пилотируемого корабля со станцией — Дмитрий Петелин и Константин Борисов выполнили на тренажере «Дон-Союз». По ее итогам космонавты сдадут экзамен по режимам автоматической стыковки корабля с МКС и действиям в нештатных ситуациях.

Также к полету готовится космонавт Сергей Тетерятников. Он отправится на МКС в составе экипажа Crew-13 по программе перекрестных полетов. В программе полета выход в открытый космос не предусмотрен, но Сергей сдал зачет на тренажере «Выход-2» вместе со своим дублером Арутюном Кивиряном.

Напомним, летом этого года в космос отправился Теледроид из Магнитогорска. Он будет находиться за пределами МКС и заниматься обслуживанием станции.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dmitriy-petelin-snova-gotovitsya-k-rabote-na-mks-v-sostave-osnovnogo-ekipazha/