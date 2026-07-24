Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

Они не смогли выбраться из воды самостоятельно из‑за сильных волн.

28 июля на озерах Тургояк, Увильды и Сугояк помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим, в том числе детям и подросткам. Выбраться самостоятельно они не смогли из-за налетевшего шквала и поднявшихся волн. Подробности рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На озере Тургояк спасатели бросились на помощь ребенку, которого ветром унесло на сапборде далеко от берега. На обратном пути они оказали помощь еще двум сапбордистам — мужчине и подростку.

На Увильдах сотрудники Мобильного поисково-спасательного отряда помогли добраться до берега шести отдыхающим на сапах и лодках. Еще пятерых сапбордистов спасатели эвакуировали на озере Сугояк.

«Все отдыхающие были без спасательных жилетов, и только счастливая случайность помогла избежать трагедии»,— подчеркнули спасатели.

В Поисково-спасательной службе отдыхающих призвали следить за погодой, не заходить в воду при сильном ветре и обязательно надевать спасательный жилет.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/na-ozerakh-chelyabinskoy-oblasti-pomoshch-spasateley-potrebovalas-14-otdykhayushchim/