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Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.

Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.

Фото: нейросеть

Смородиновый чай способен понизить уровень холестерина.

Какими еще преимуществами обладает напиток.

Кто-то просто любит пить чай с добавлением смородинового листа, потому что это вкусно, другие знают также о ценных свойствах напитка.

Чем полезен смородиновый чай:

• снижает воспаление — отвар листьев смородины оказывает противовоспалительное воздействие на организм, а также формирует противовирусную защиту. Оздоравливаться при помощи такого чая особенно актуально в период межсезонья;

• нормализует холестерин — питье чая отражается на концентрации «плохого» холестерина, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы;

• создает комплексную защиту — отвар или чай смородиновых листьев обладает большим количеством антиоксидантов, предотвращающих повреждение клеток организма свободными радикалами. Такой чай идет на пользу в восстановительный после болезни период, курящим людям и тем, кто проживает в зонах с неблагополучной экологической обстановкой;

• избавляет от отеков — мочегонный эффект смородинового чая дает возможность уменьшить выраженность отечности тела.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/smorodinovyy-chay-sposoben-ponizit-uroven-kholesterina/

2026-06-30PKT12:31:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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