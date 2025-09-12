Снизить холестерин поможет овсянка.

Обратная связь Вторник, 16 сентября, 07:17
 Фото: нейросеть Leonardo.Ai

Как часто и какую именно крупу нужно есть.

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт. Одним из проверенных и ключевых способов нормализовать холестерин являются изменения в питании, например в рацион рекомендуется ввести овсянку. Почему овсянка полезна для снижения холестерина?

«Главное преимущество овсянки заключается в высоком содержании бета-глюканов — особого типа растворимых пищевых волокон. Эти волокна способны связывать молекулы холестерина в кишечнике, препятствуя их всасыванию в кровь. Таким образом, холестерин выводится вместе с остатками пищи, а не накапливается в сосудах»,— говорят диетологи.

Кроме того, овсянка располагает антиоксидантами — они защищают сосуды от повреждения свободными радикалами, а витамины группы B, магний и калий в крупе поддерживают нормальную работу сердца и сосудов, улучшают общее состояние кардиосистемы.

Научные исследования подтверждают положительное влияние регулярного употребления овсянки на показатели липидного профиля крови. Ежедневное включение овсянки в рацион снижает общий уровень холестерина на 5%, а уровень «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности — на целых 7%. Таких результатов можно добиться за четыре недели.

Однако стоит помнить, что одной овсянки недостаточно для значительного улучшения состояния здоровья. Необходимо соблюдать сбалансированную диету, исключив жирные и жареные блюда, насыщенные жиры животного происхождения, сахаросодержащие продукты и алкоголь.

Чтобы получать максимальную пользу от овсянки, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• употребляйте натуральную цельнозерновую овсянку, избегая быстрорастворимых каш и хлопьев с добавлением сахара;

• готовьте овсянку на воде или нежирном молоке, добавив немного орехов, ягод или фруктов для вкуса и дополнительной пользы;

• старайтесь включать овсянку в завтрак хотя бы три раза в неделю.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/snizit-kholesterin-pomozhet-ovsyanka/

