| Новости » Общественная жизнь

Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

 Фото: нейросеть

Тыква поможет укрепить иммунитет и нормализовать вес.

Какие еще преимущества дает потребление продукта.

Сентябрь — время, чтобы активно вводить тыкву в свой рацион. Эта культура — настоящий кладезь полезных веществ, необходимых организму: она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, оказывающими положительное влияние на здоровье человека.

«Тыква является источником витаминов A, C, E и группы B. Витамин A способствует улучшению зрения, укреплению иммунитета и поддержанию здоровья кожи. Витамин C важен для защитных сил организма, он помогает бороться с инфекциями и ускоряет заживление ран. Витамин E обладает антиоксидантными свойствами, оберегая клетки от повреждений свободными радикалами»,— говорят нутрициологи.

В состав тыквы входят калий, магний, железо и цинк. Калий необходим для нормальной работы сердца и поддержания водного баланса в организме. Магний участвует в энергетическом обмене и поддерживает нервную систему. Железо важно для кроветворения и профилактики анемии. Цинк улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Тыква также располагает бета-каротином, лютеином и зеаксантином — это мощные антиоксиданты, предотвращающие окислительный стресс и сокращающие риск развития хронических заболеваний. Высокое содержание клетчатки в плодах нормализует пищеварение, снижает уровень холестерина и профилактирует сердечно-сосудистые патологии. Низкая калорийность и обилие воды в продукте делают тыкву идеальной для тех, кто стремится похудеть или держать себя в здоровом весе.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/tykva-pomozhet-ukrepit-immunitet-i-normalizovat-ves/

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
