2026-06-19PKT09:07:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа на 19.06.26 г. 1. Сегодня пятница 19 июня 2026 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 14 °С • атмосферное давление 743 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 90 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 9-2п с 9 до 14 час Ленина со 2 по 9, Музрукова со 2 по 9, Мишенкова с 1 по 10, Парковая 2,2а,4,6, Колыванова с 14 по 59, Комсомольская с 6 по 29 с 9 ч 30 м до оконч. 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения Луначарского 9-2п с 9 до 14 час Вниманию владельцев автотранспорта! 19 июня 2026 года с 9 до 17 часов, в связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений, будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Комсомольская ( от ул. Комсомольская д.9 до ул. Парковая). 19 июня 2026 года с 9 часов до окончания работ в связи с проведением ремонтных работ, будет временно перекрыто движение транспортных средств по пр-ту Ленина (от площади Курчатова до улицы Мишенкова). Просьба к владельцам транспортных средств убрать припаркованный транспорт. Просим использовать объездные пути. В связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту железнодорожного переезда № 4 в период с 22.06.2026 по 26.06.2026г. будет ограничено движение автотранспорта через указанный переезд по Татышскому шоссе. В месте проведения ремонтных работ будет организован временный объездной путь. Вниманию озерчан! 22 и 23 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:  купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;  купаться в необорудованных, незнакомых местах;  заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;  подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;  прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;  загрязнять и засорять водоемы;  распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;  оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;  играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;  подавать крики ложной тревоги;  плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;  оставлять детей без присмотра взрослых. Несколько советов по вызову аварийных служб. Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее. Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 июня 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, возможны грозы, ночью и утром в горах местами туманы. Ветер западный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от +12° до +17°, днем от +24° до +29°. НЯ не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток в районах выпадения осадков сохранится вероятность подъемов уровней воды. Лесопожарная обстановка: НЯ: 19 июня в восточных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1- 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 125 обращений. Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64127/ galaktionova 2026-06-19PKT09:07:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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