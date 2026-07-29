Фото: из личного архива Натальи Пита

Семья из Копейска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО в Красноярске.

Действующие чемпионы из Челябинска вынуждены были отказаться от участия в соревнованиях.

Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд, который пройдет с 7 по 13 августа в Красноярске, соберет более 45 семейных коллективов из разных регионов страны. Челябинскую область на этих соревнованиях представит семья Колесниковых из Копейска. Такое решение было принято после того, как действующие чемпионы России — семья Кожуховых из Челябинска — вынуждены были сняться с турнира по семейным обстоятельствам, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как стало известно, у Кожуховых заболела бабушка, Людмила Кирилловна Винантова, и они не смогут принять участие в фестивале. В прошлом году именно эта семья одержала победу на аналогичных соревнованиях в Чебоксарах и должна была защищать титул в Красноярске. Однако теперь честь региона предстоит отстаивать семье Колесниковых.

Семья Колесниковых узнала о том, что поедет на всероссийский фестиваль в Красноярск, в середине июня. С тех пор все члены команды усиленно готовятся, однако, по признанию Натальи Пита, этого все равно критически мало, поскольку уровень соперников очень высок.

«Пришлось усиленно готовиться, срочно искать тренеров в Копейске по необходимым видам спорта. Сейчас у каждого из нас от четырех тренировок в неделю. Но времени на подготовку все равно мало. Мы понимаем, что уровень соперников на всероссийском фестивале будет серьезным. Но постараемся достойно представить регион на этих стартах»,

— рассказала Наталья Пита в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное».

Состав команды из Копейска выглядит так: Наталья Пита (36 лет) — мама; Павел Колесников (36 лет) — папа; Владимир Колесников (11 лет) — сын; Елена Пита (64 года) — бабушка.

Участникам фестиваля предстоит пройти восемь испытаний комплекса ГТО: стрельбу из электронного оружия, подтягивания и отжимания, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища, бег на 30 и 60 метров, плавание, а также командную эстафету.

Несмотря на сжатые сроки подготовки, семья настроена достойно представить регион. Всероссийский фестиваль ГТО в Красноярске обещает стать масштабным спортивным праздником, объединяющим семейные команды со всей страны. Соревнования пройдут с 7 по 13 августа.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/sport/semya-iz-kopeyska-predstavit-region-na-vserossiyskom-festivale-gto-v-krasnoyarske/