Фото: ИА «Первое областное»

На Южном Урале расширили льготу по транспортному налогу для многодетных семей.

Заксобрание увеличило порог мощности автомобиля.

Расширение льготы по транспортному налогу для многодетных семей одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области на 14‑м заседании. Законопроект принят в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Это инициатива губернатора Алексея Текслера.

Сейчас многодетные семьи при наличии трех и более детей могут не платить транспортный налог за автомобиль мощностью до 180 лошадиных сил включительно. Однако эта мера поддержки не в полной мере отвечает потребностям: для перевозки большого количества пассажиров, особенно в сельской местности, востребованы вместительные минивэны и внедорожники — их мощность зачастую составляет от 186 до 250 лошадиных сил, отмечают в Заксобрании.

Одобренный законопроект увеличит порог мощности автомобиля, на который распространяется льгота, до 250 лошадиных сил включительно. Но при условии, что транспортное средство является объектом налогообложения. При этом сохранится ограничение — льгота будет предоставляться только в отношении одного транспортного средства.

По данным управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, сейчас льготой пользуются 18 997 членов многодетных семей — общий объем поддержки составляет 26,7 млн рублей.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-yuzhnom-urale-rasshirili-lgotu-po-transportnomu-nalogu-dlya-mnogodetnykh-semey/