День молодёжи «Мирмолфест».

В Челябинской области уже в ближайшее время будут закончены мастер-планы трех закрытых городов — Озерска, Снежинска и Трехгорного. Ранее эти территории вошли в федеральный перечень из 323 опорных городов России, утвержденный по поручению президента. Подробнее