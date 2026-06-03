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4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня в Озерске, как и по всей стране, проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Это первый массовый экзамен, один из двух обязательных предметов для получения аттестата, его результат также требуется при поступлении в любой вуз.

До итоговой государственной аттестации в этом году были допущены все озерские выпускники, она стартовала 1 июня. Ребята сдавали экзамены по выбору – литературу, химию и историю.

Отметим, что среди предметов по выбору в Озерске лидирует обществознание, вместе с тем, третий год подряд Озерск держит высокую планку по участию детей в экзаменах по предметам естественно-научного профиля – это физика, химия и биология.

Сегодня проходит первый массовый экзамен. В Озерске в нём участвуют 310 выпускников. Продолжительность экзамена – три с половиной часа, работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Алгоритм сдачи экзаменов не изменился, но ряд требований, которые ранее были прописаны недостаточно чётко, в этом году были жёстко регламентированы. Ребята, как и в прежние годы, проходят в аудитории без вспомогательных технических устройств, вход на пункты сдачи ЕГЭ оборудован металлоискателем. Если есть предметы, которые нельзя брать с собой, выпускники самостоятельно их оставляют. Рособрнадзор определил перечень оборудования, который можно использовать, например, линейки и непрограммируемые калькуляторы. Но в основном у старшеклассников с собой паспорт, гелевые ручки, бутылочка с водой и знания.

Основной период государственной итоговой аттестации заканчивается 19 июня, но предусмотрены резервные дни для пересдачи экзамена, по которому выпускника не устроил результат, общий период продлится до 9 июля. Следующий массовый экзамен по математике состоится 8 июня.

Фото с официального сайта ozerskadm.ru

Информация предлоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64029/

 

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

4 июня проходит единый государственный экзамен по русскому языку

2026-06-04PKT12:28:00

Ключевые теги: Озерск, егэ, государственный экзамен.

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