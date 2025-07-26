В Челябинской области выпускники досрочно сдадут ЕГЭ по русскому языку 24 марта.

Заявление на сдачу экзамена подали 17 человек.

Сегодня, 24 марта, в Челябинской области пройдет досрочный экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников. Как сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования, 16 выпускников сдадут его в форме ЕГЭ, еще один участник — в форме государственного выпускного экзамена.

«Для проведения экзамена в регионе откроют два пункта на базе образовательных организаций Челябинска и Магнитогорска. Еще один пункт будет задействован для проведения ГВЭ»,— уточнили в ЧИРО.

Каждый вариант работы состоит из двух частей. На ее выполнение отводится 3,5 часа.

Напомним, русский язык является одним из двух обязательных предметов, успешная сдача экзамена по которому необходима для получения аттестата.

Досрочный период итоговой аттестации стартовал в регионе 20 марта с экзаменов по географии и литературе.

