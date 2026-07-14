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«Уралэнергосбыт» пояснил, как СНТ перейти на прямые расчеты.

Для садоводов это повысит прозрачность платежей и позволит сэкономить.

Управление СНТ сегодня связано с решением множества задач, в числе которых своевременный расчет за электроэнергию. ООО «Уралэнергосбыт» предлагает передать функции профессиональному расчетному центру (ЕРЦ). Это повысит прозрачность платежей и позволит сэкономить собственникам загородных домов и участков.

«Переход на прямые расчеты с поставщиком электроэнергии решает многие вопросы. Садоводы получают индивидуальные лицевые счета, могут напрямую контролировать начисления, получать квитанции и оплачивать потребленную электроэнергию без посредников. Отдельно товарищество может передать расчетному центру начисление и прием членских и целевых взносов. Это самостоятельная услуга, которая не связана с оформлением прямых договоров»,

— сообщил на пресс-конференции первый заместитель гендиректора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Он пояснил, что существуют три вида взаимоотношений СНТ и поставщика электроэнергии. В первом случае, товарищество приобретает энергию для садоводов и общих нужд по договору. Во втором случае, все члены товарищества имеют прямые договоры, а СНТ закупает энергию только на общие нужды. И третий вариант — «гибридный», когда прямые договоры с поставщиком есть только у части садоводов.

«В этом случае расчетная модель составляется следующим образом: „Уралэнергосбыт“ предъявляет квитанции гражданам, у которых есть лицевой счет, а разницу между головным счетчиком и лицевыми счетами предъявляют СНТ. Затем СНТ уже само выставляет счета для тех садоводов, которые не вышли на прямые расчеты»,— сказал Андрей Святых.

Чтобы перейти на прямые расчеты, собственнику необходимо подготовить пакет документов и передать его в «Уралэнергосбыт».

«Для оформления прямых расчетов необходимо предоставить в „Уралэнергосбыт“ паспортные данные заявителя, документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН), сведения о приборах учета и акт техприсоединения с указанием выделенной мощности и схемы энергоснабжения»,

— пояснила эксперт по договорной работе ООО «Уралэнергосбыт» Елена Голегузова.

Для собственников, ведущих садоводство в границах СНТ, ранее подключенного к сетям сетевой организации, предусмотрены льготные условия. Им достаточно предоставить справку от председателя СНТ, подтверждающую подключение дома к сетям.

По словам руководителя компании, формат централизованного перехода на прямые расчеты позволяет снизить финансовую нагрузку на садоводов, сделать оплату более комфортной и прогнозируемой, обеспечить равномерное поступление денежных средств в течение года, сократить кассовые разрывы СНТ. Кроме того, удастся повысить собираемость платежей и платежную дисциплину.

«Долги южноуральских СНТ, имеющих договорные отношения с „Уралэнергосбытом“, достигли 145 млн рублей, среди злостных неплательщиков — „Тракторосад-3“ (долг 20 млн рублей), „Локомотив“ (24 млн), „Металлург“ (8,5 млн рублей). Зачастую растущая задолженность СНТ приводит к их банкротству. Так случилось в „Тркторосаде-3“, где, по данным материалов уголовного дела, председатель собирал деньги с садоводов за электричество, но не вел расчетов с поставщиком. В случае перехода на прямые расчеты и передаче функций ЕРЦ „Уралэнергосбыт“ такой ситуации не возникнет»,— пояснил Андрей Святых.

Однако, нужно знать, что даже при переходе на прямые договоры с гарантирующим поставщиком, садоводы так же, как и раньше должны оплачивать членские и целевые взносы, потери электроэнергии, в том числе траты киловатт на общесадоводческие нужды (освещение, насосы и т. п.). При заключении договора с ЕРЦ «Уралэнергосбыт» этим будет заниматься расчетный центр, что повысит прозрачность начислений.

«Чтобы облегчить жизнь правлению СНТ, мы выходим с предложением о включении в единую квитанцию платежей, связанных с членскими взносами. Всем известно, что они собираются нерегулярно. Мы предлагаем разделить общегодовой взнос на 12 месяцев и включать ежемесячно в квитанцию небольшую подъемную сумму для оплаты. Это будет способствовать платежной дисциплине», — уверен исполнительный директор ЕРЦ «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о передаче функций в ЕРЦ «Уралэнергосбыт» с двумя крупными СНТ Челябинска. При этом комфортнее будет членам СНТ переходить на прямые расчеты централизовано, определив ответственного за подготовку и передачу пакетов документов всех членов садоводческого товарищества. Средний срок рассмотрения пакета документов составляет 5 рабочих дней.

Передавая функции в расчетный центр, товарищество получит прозрачный учет начислений за киловатты, рост собираемости членских и целевых взносов, снижение расходов на бухгалтерию и взыскание дебиторской задолженности. Также ЕРЦ «Уралэнергосбыт» сможет представлять интересы садового товарищества в судах по взысканию задолженности за киловатты. Стоимость комплексной услуги для СНТ составит 3,5% от суммы ежемесячных начислений.

В случае массовой распаковки СНТ ООО «Уралэнергосбыт» взаимодействует с правлением СНТ для размещения информации в здании правления, в соцгруппах СНТ, в чатах. Уточнить информацию о переходе на прямые расчеты с ООО «Уралэнергосбыт» всегда можно в интернет-приемной, в чатах поддержки сообщества «ВКонтакте», мессенджера MAX или обратившись в офисы обслуживания компании.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64300/