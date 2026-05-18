В трех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству.

| Новости » Общественная жизнь

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Новые очаги заболевания животных бешенством выявлены в Брединском и Увельском округах. В связи с этим в трех населенных пунктах с 15 мая начали действовать ограничительные мероприятия (карантин). Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В поселке Увельском бешенство было зафиксировано у собаки. Неблагополучной признана территория в радиусе двух километров от дома № 67 по улице 60 лет Октября. В поселке Бреды и поселке Атамановском Брединского округа заболевание было выявлено у крупного рогатого скота. В Бредах центром эпизоотического очага является дом № 67 на улице Правое Побережье, в Атамановском — дом № 41 по улице Центральной. Вокруг них установлена карантинная зона радиусом два километра.

Ограничения будут действовать не менее шестидесяти дней. Их отменят только после того, как будет уничтожен последний труп зараженного животного или произведен убой последнего подозреваемого в заболевании. Местным властям и ветеринарным службам поручено обеспечить выполнение всех мер по ликвидации очагов и предотвращению распространения вируса.

В конце апреля карантин был введен в селе Кундравы Чебаркульского округа. В то же время в ряде территорий ограничения уже сняты. После выполнения всех необходимых мероприятий карантин был отменен в поселке Редутово Чесменского округа, в Чебаркуле и в Ленинском районе Челябинска.

2026-05-18PKT10:41:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

