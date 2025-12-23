Обратная связь Четверг, 25 декабря, 08:07
В поселке Черемшанка на месте пустыря построили современный Дом культуры.

 Фото предоставлено администрацией Верхнего Уфалея

Всего за девять месяцев на пустыре в поселке Черемшанка, входящем в состав Верхнего Уфалея, был построен современный, теплый и полностью оснащенный необходимым оборудованием дом культуры.

— Несмотря на все трудности, этот объект был построен благодаря совместной, дружной, командной работе неравнодушных людей, нацеленных на результат, — заявил глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко. — Это и правительство области и подрядные организации и администрация города, и управление культуры, наши коммунальные предприятия и многие другие. Такое объединение усилий не может не радовать. Надеюсь черемшанцам понравится.

Модульное здание Дома культуры в Черемшанке было построено по государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области» и проекта «Культура малой Родины». Напомним, что модульные дома культуры уже не первый год строятся в небольших населенных пунктах области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Возводить модульные здания дешевле и проще, чем капитальные. Проект предусматривает наличие в модульном доме культуры зрительного зала, кабинетов для клубных формирований, подсобные помещения, а также уличную сцену. В поселке Черемшанка новый Дом культуры «Горняк» станет местом для занятий двенадцати творческих коллективов.

Открытие Дома культуры посетил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Вместе с главой города он разрезал символическую красную ленту и поздравил жителей с появлением нового культурного пространства, пишет газета «Уфалейский рабочий».

Первыми на сцене обновленного учреждения выступили солист Сергей Горновой, ансамбль «Созвучие NEXT», вокальная группа «Импульс», а также хореографические коллективы «Палитра» и «Стиль». После концерта для гостей провели экскурсию по новому зданию.

В Челябинской области это уже четвертый модульный Дом культуры, открытый в этом году. Ранее аналогичные быстровозводимые здания появились в поселке Новопокровском (Кизильский округ), поселке Роза (Коркинский округ), селе Катенино (Варненский округ). Завершаются работы по возведению модульных домов культуры в селе Большой Куяш (Кунашакский округ), селе Кузнецком (Аргаяшский округ), поселке Калининском (Брединский округ).

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/culture/1137832/

