На автозаправках Челябинской области с приходом весны подорожал бензин.

Средняя цена популярного АИ‑92 достигла почти 59 рублей за литр.

На автозаправках Челябинской области с приходом весны начал дорожать бензин: средний чек АИ-92 достиг 58,94 рубля за литр. Тенденция является общероссийской. По данным Росстата, с начала года стоимость топлива в российских регионах выросла на 2,4%, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

За период с 11 по 16 марта изменение цен на бензин зафиксировано в 71 субъекте Российской Федерации.

В Челябинской области средняя цена бензина составляла 62,55 рубля за литр. При этом стоимость наиболее популярной марки бензина АИ-92 составила 58,94 рубля, АИ-95 — 64,26 рубля, АИ-98 и выше — 88,62 рубля. Дизельное топливо в регионе продают в среднем по цене 75,66 рубля за литр.

При этом Южный Урал в общероссийском рейтинге не один год лидировал по доступности наиболее ходовой марки бензина АИ-92. Его стоимость на АЗС являлась одной из самых низких в стране.

«Весна — это всегда высокий автомобильный сезон. Растет число поездок на дачу, в отпуск, семейных туров выходного дня на автотранспорте. Также растет деловая активность в предпринимательской среде. Впереди посевная кампания, когда спрос на топливо будет только расти. Снижения цен на бензин ожидать не стоит»,— прокомментировал топливный эксперт Анатолий Щицков.

Это как раз та ситуация, когда повышенный спрос подстегивает рост цен. Говорить о дефиците топлива сегодня не приходится, поскольку на рынке представлено сразу несколько крупных федеральных игроков — «Лукойл», «Башнефть», «Газпромнефть», а также в Челябинской области есть своя сеть региональных трейдеров.

