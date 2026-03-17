Обратная связь Четверг, 19 марта, 00:09
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Фото: управление по ФКиС администрации г. Челябинска (vk.com/usporta74)

Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Соревнования в Туле собрали более 500 атлетов из 55 регионов страны.

Удивительный результат на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов показали спортсмены из Челябинской области. Они завоевали 48 медалей и установили два национальных рекорда. Состязания в Туле собрали более 500 сильнейших легкоатлетов страны из 55 регионов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Южноуральская команда возвращается с соревнований в Туле с впечатляющим урожаем медалей, в ее активе 26 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград. Особо отличились спортсмены в эстафетной программе и технических дисциплинах. В беге 4×200 метров Юрий Косенко и Александр Цукур в составе сборной УрФО установили рекорд России. Кроме того, новое достижение установил Валерий Плотников в прыжках с шестом.

Удивительно, но в общекомандном зачете сборная Челябинской области не стала победителем, а заняла второе место, уступив лишь представителям Москвы. Бронзовым призером стала Московская область. Зато в зачете среди городов Челябинск поднялся на высшую ступень пьедестала, оставив позади Казань и Тулу.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/legkoatlety-veterany-chelyabinskoy-oblasti-zavoevali-48-medaley-na-chempionate-rossii/

2026-03-18PKT12:37:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.
» Афиша с 16 по 23 февраля 2026 года.
» В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.
» В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.
» Официальные итоги открытого первенства Озерска.
» Оперативная обстановка.
Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги