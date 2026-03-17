Легкоатлеты-ветераны Челябинской области завоевали 48 медалей на чемпионате России.

Соревнования в Туле собрали более 500 атлетов из 55 регионов страны.

Удивительный результат на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов показали спортсмены из Челябинской области. Они завоевали 48 медалей и установили два национальных рекорда. Состязания в Туле собрали более 500 сильнейших легкоатлетов страны из 55 регионов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Южноуральская команда возвращается с соревнований в Туле с впечатляющим урожаем медалей, в ее активе 26 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград. Особо отличились спортсмены в эстафетной программе и технических дисциплинах. В беге 4×200 метров Юрий Косенко и Александр Цукур в составе сборной УрФО установили рекорд России. Кроме того, новое достижение установил Валерий Плотников в прыжках с шестом.

Удивительно, но в общекомандном зачете сборная Челябинской области не стала победителем, а заняла второе место, уступив лишь представителям Москвы. Бронзовым призером стала Московская область. Зато в зачете среди городов Челябинск поднялся на высшую ступень пьедестала, оставив позади Казань и Тулу.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/sport/legkoatlety-veterany-chelyabinskoy-oblasti-zavoevali-48-medaley-na-chempionate-rossii/