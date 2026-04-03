Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки.

Представители шести зарубежных компаний из Гвинеи, Мавритании, Марокко и Сенегала приедут в Челябинскую область, чтобы наладить прямые контакты с южноуральскими производителями. Региональные предприниматели смогут представить свою продукцию и обсудить условия поставок напрямую с потенциальными покупателями.

Ожидается, что зарубежные партнеры посетят Челябинскую область с 31 августа по 4 сентября. Бизнес-миссию организует Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Ключевые переговоры состоятся на форуме «Ворота в Африку».

Благодаря сотрудничеству со странами Африки южноуральские компании могут получить новые рынки сбыта своей продукции. Среди наиболее перспективных направлений для экспорта — оборудование для горнодобывающей промышленности, автоспецтехника и комплектующие, оборудование для электрификации и газификации, а также строительные материалы и техника. Кроме того, бизнесмены из Африки проявляют интерес к сотрудничеству и в других сферах, особенно в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2030 года, часть матчей которого пройдет в Марокко.

В настоящее время Челябинская область сотрудничает со 106 странами и продолжает расширять внешнеэкономические связи. Экспортеры Челябинской области получают поддержку по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее южноуральские компании приняли участие в международной промышленной выставке в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как рассказал министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев, компании региона уже успешно продают в Саудовской Аравии жареные семечки и технологии для детей.

2026-04-02

