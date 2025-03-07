Фото:Freepik

Московское предприятие поставляло в Челябинскую область фальсифицированные рыбные консервы.

Производитель выпускал консервированную тихоокеанскую сардину (иваси), а продавал под видом приморской сайры, которая стоит гораздо дороже. Фальсификацию заметил Россельхознадзор, проведя лабораторные исследования продукции, и направил информацию во все регионы, куда поступали консервы. В Челябинской области их сняли с продажи, сообщили «Губернии» в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что в наш регион поступило семь тонн фальсифицированной продукции в период с 1 августа 2024 года по 3 февраля 2025. Продукцию приобретали у поставщика 72 южноуральских хозяйствующих субъекта — всем им была направлена информация о фальсификате.

В настоящее время в регионе на остатках находится 1863 килограмма фальсификата, консервы сняты с продажи. Также в региональном Россельхознадзоре подчеркнули: консервы не опасны для здоровья, но своим названием они вводили покупателя в заблуждение, ведь вместо приморской сайры покупатель по факту получал более дешевую сардину. Придуманное производителем наименование продукции должно отражать именно те компоненты, которые входят в состав продукции и отличают ее от другой пищевой продукции.

Стоит отметить, что сайра и сардина — две разных вида рыбы. Сайра относится к семейству макрелещуковых, а сардина — к семейству сельдевых. У них разный ареал обитания: сайра распространена в северной части Тихого океана, сардина — в восточной части Северной Атлантики, а также в Средиземном, Мраморном, Черном морях. Кроме того, сайра обладает более нежным мясом и деликатным вкусом.

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора считают, что российские рыбаки сегодня вообще не вылавливают сайру, так как дальневосточная сардина иваси выжила сайру в Тихий океан, за пределы исключительной экономической зоны РФ.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1131869/