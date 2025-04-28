2025-04-28PKT10:05:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 28.04.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 1. Сегодня понедельник 28 апреля 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 7 ° С • атмосферное давление 728 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 98 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 2-1п с 9 до 12 часов Дзержинского 55-4п с 9 до 13 часов Дзержинского 56-8п с 13 до 16 часов 2 В сетях электроснабжения Н. Теча с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Чапаева 5,7,9,11, Строительная 45,50,52,54 с 9 час до окончания Дзержинского 50-3п, Иртяшская 2-1п с 9 до 12 часов Гайдара 11-1,2,3п, Матросова 34-1,2,3,4п, Дзержинского 55-4п с 9 до 13 часов Дзержинского 56-8п с 13 до 16 часов Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим. 2. На период действия особого противопожарного режима: 1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы а также проведение иных пожароопасных работ; 2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 28 апреля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, днём дожди, в горах временами с мокрым снегом, местами сильные. В отдельных районах грозы, в дневные и вечерние часы возможен град. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, местами усиление ветра до 23 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, днём от +14° до +19°, в горах до +11°. НЯ: Днём 28 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра до 23 м/с. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на реках области возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках в районах выпадения осадков, выход воды на пойму, увеличение притока воды в пруды и водохранилища. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: 28 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1, 2 и 4 класс пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 204 обращения. Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60914/ kseniya.prikina 2025-04-28PKT10:05:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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