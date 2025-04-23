Сегодня пятница 25 апреля 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12 ° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 80 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

11 В сетях холодного водоснабжения :

Гайдара 27-1п, Дзержинского 58, К Маркса 23-3п, Луначарского 23-6п с 9 до 13 часов

22 В сетях электроснабжения

33 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Монтажников 30-1п с 9 час до окончания

Гайдара 27-1п, Дзержинского 58, К Маркса 23-3п, Луначарского 23-6п, Гайдара 17, Матросова 34 с 9 до 13 часов

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:

1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы а также проведение иных пожароопасных работ;

2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон.

Вниманию водителей!

В связи с ремонтом дорожного полотна, будет затруднено движение автотранспорта в период с 24 по 25 апреля 2025 г. на автомобильной дороге по ул. Свердлова, от ул. Советская до ул. Кирова, с 25 по 27 апреля 2025 г. на автомобильной дороге ул. Челябинская, от АЗС «Лукойл» до светофора и по ул. Зеленая от ул. Октябрьская до ул. Горная.

Уважаемые водители – будьте внимательны, соблюдайте осторожность, по возможности выбирайте альтернативный маршрут движения.

Внимание жителей!

По данным Челябинского ЦГМС 25-27 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 апреля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +12°, днём от +20 до +25°, при натекании облачности до +15°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: на большинстве рек области в ближайшие дни ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 24-25 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 3 и 4 класс пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 118 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60904/