Оперативная обстановка на 24.04.2025.

1. Сегодня четверг 24 апреля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2 ° С

• атмосферное давление 746 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 87 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

11 В сетях холодного водоснабжения

Семенова 11 с 9 час до окончания

Иртяшская 13 – 2п, К.Маркса 6 – 1п, 32 – 6п с 9 до 12 часов

Луначарского 21 – 3п с 9 до 14 часов

22 В сетях электроснабжения

Музрукова с 20 по 27 дом вкл., Гайдара 17 с 8:30 до 17 часов

К.Маркса 22, Октябрьская 26 с 15 до 17 часов

33 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 13,25, Семенова 11 с 9 час до окончания

Иртяшская 13 – 2п, К.Маркса 6 – 1п, 32 – 6п с 9 до 12 часов

Луначарского 21 – 3п с 9 до 14 часов

Вниманию водителей!

В связи с ремонтом дорожного полотна, будет затруднено движение автотранспорта в период с 24 по 25 апреля 2025 г. на автомобильной дороге по ул. Свердлова, от ул. Советская до ул. Кирова, с 25 по 27 апреля 2025 г. на автомобильной дороге ул. Челябинская, от АЗС «Лукойл» до светофора и по ул. Зеленая от ул. Октябрьская до ул. Горная.

Уважаемые водители – будьте внимательны, соблюдайте осторожность, по возможности выбирайте альтернативный маршрут движения.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 апреля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на южный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от +3° до +8°, при прояснении до -1°, днём от +20° до +25°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: на большинстве рек области в ближайшие дни ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 24-25 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 3 и 4 класс пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 118 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60896/