2025-01-14PKT09:17:00 | Новости Официально Оперативная обстановка на 14.01.2025 год. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 14 января 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -11° С • атмосферное давление 743 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 85% • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Пушкина 1,2,3,4,9,11,12,13,14,16, Октябрьская 16, Блюхера дома с 1 по 10, Советский переулок 8,10 с 9 до окончания К. Маркса 4-2п, К.Маркса 19-1п, Гайдара 26-3п с 9 до 12 часов Калинина 13, Семенова 11 с 9 до 13 часов К. Маркса 19-2п с 13 до 16 часов 2 В сетях электроснабжения Ленина 52,54,56,58, Лермонтова 3,5,7,9 с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 16 с 9 до окончания К. Маркса 4-2п, К.Маркса 19-1п, Гайдара 26-3п, Луначарского 15-5п с 9 до 12 часов Калинина 13, Семенова 11 с 9 до 13 часов К. Маркса 23-4п с 9 до 14 часов К. Маркса 19-2п с 13 до 16 часов К. Маркса 23-2п с 13 до 17 часов 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 января 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью на крайнем севере небольшой снег, днём местами небольшой снег, на юге мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -12° до -17°, в низинах до -22°, в горах от -8° до -13°, днём от -2° до -7°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 обращения. Информация предоставлена : https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59972/ kseniya.prikina 2025-01-14PKT09:17:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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