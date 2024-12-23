Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.12.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня среда, 25 декабря 2024 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 6 ° С
• атмосферное давление 752 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 82 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано .
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения:
К.Маркса 9, Калинина 6, Иртяшская 6,Музрукова 37,39,41 с 9час до оконч
К.Маркса 1-3,4 п-ды, с 9 до 12 часов
К.Маркса 2-1,2 п-ды, К.Маркса 4-3п, Гайдара 17-2п, Матросова 34-3,4,5,6п-ды с 9 до 13 часов
2 В сетях электроснабжения:
Дзержинского 32 с 9 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
К.Маркса 9, Калинина 6 с 9час до оконч
К.Маркса 1-3,4 п-ды, с 9 до 12 часов
Гайдара 17-3п, К.Маркса 2-1,2 п-ды, К.Маркса 4-3п, Гайдара 17-2п, Матросова 34-3,4,5,6п-ды с 9 до 13 часов
Луначарского 19 с 9 до 14 часов
Вниманию водителям автотранспорта!
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях с 9. 00 час 19.12.2024 г. до 28.12.2024 г. в районе жилого дома № 41 по ул. Колыванова будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги: ул. Колыванова, поворот на ул. Музрукова.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в
норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 25 декабря 2024 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от -9° до -14°, при прояснении до -21°, днём от -4° до -9°, в низинах до -14°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 142 обращения.