Афиша 28 апреля по 6 мая 2025 года.

26 апреля Озерск принял участие во Всероссийском субботнике: студенты и преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники Клинической больницы №71, проектный офис «Люди и города», Совет молодежи ПО «Маяк», неравнодушны жители навели порядок на территории вокруг городской поликлиники: собрали мусор, убрали листву и старые ветки. Итог работы — целый самосвал собранного мусора. Подробнее
Южноуральцам рассказали, какой будет погода на майские праздники.
Прогноз погоды на конец апреля и начало мая составили синоптики. Подробно об этом пишут наши коллеги из ГТРК «Южный Урал». Отмечается, что погода в праздничные дни будет контрастной и неустойчивой из-за быстрого перемещения циклонов и антициклонов. Подробнее
26 апреля Озерск принял участие во Всероссийском субботнике: студенты и преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, сотрудники Клинической больницы №71, проектный офис «Люди и города», Совет молодежи ПО «Маяк», неравнодушны жители навели порядок на территории вокруг городской поликлиники: собрали мусор, убрали листву и старые ветки. Итог работы — целый самосвал собранного мусора. Подробнее
Эколог предупредил южноуральцев о крупных штрафах за сбор редких весенних цветов.
На склонах озера Тургояк челябинский эколог заметил редкие первоцветы прострела желтеющего. Сегодня этот вид является вымирающим, занесен в Красные книги многих регионов России и Казахстана. Сбор растений наказывается крупными штрафами. Подробнее