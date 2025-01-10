Афиша с 13 по 19 января 2025 года.

Челябинский врач вошел в число лучших детских кардиологов России.
Кардиолог ГКБ №1 Виктор Юрасов стал номинантом премии Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов России». Конкурс прошел в декабре, итоги подводились в Москве на конгрессе «Детская кардиология», где и были объявлены лауреаты и финалисты. Подробнее
Как отметили в пресс-службе челябинского Центра коммунального сервиса, обычно жители региона начинают избавляться от отслуживших в праздники новогодних красавиц после старого Нового года, то есть во второй половине января. Однако некоторые спешат избавиться от новогоднего декора практически сразу после завершения праздничной недели. Важно помнить, что ели и сосны нельзя просто выбросить в контейнер для отходов, ведь ствол дерева очень прочный и может повредить дорогостоящий пресс коммунальной машины. Елки следует оставлять на площадке для крупногабаритных отходов. Подробнее
Специальный налоговый режим, предполагающий автоматизированную упрощенную систему налогообложения, начал действовать на Южном Урале с 1 января 2025 года. Челябинская область включилась в эксперимент по его внедрению по инициативе главы региона Алексея Текслера.