Оперативная обстановка на 10.01.2025

Днём 9 января, ночью и днём 10 января в Челябинской области ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная, днём 9 января, ночью 10 января небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, переохлажденного дождя, ночью 10 января в горах до сильных, порывы ветра до 20 м/с, днём 10 января местами небольшие осадки, порывы ветра до 15 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Информация предоставлна: https://ozerskadm.ru/about/info/messages/59947/