Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Магнитогорск примет детский экологический форум.

Мероприятие пройдет 29—30 сентября 2026 года.

В Магнитогорске пройдет IV Всероссийский детский экологический форум. Мероприятие пройдет 29—30 сентября 2026 года, сообщают организаторы. Его задача — вовлечение школьников в экологическую повестку. Форум отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

В заочном этапе форума приняли участие команды из 89 субъектов РФ. Очный этап соберет школьников из 51 региона, чьи проекты заняли три первых места в 17 номинациях. А до 28 сентября проходит онлайн-голосование в народной номинации. Победителей конкурса объявят на торжественной церемонии награждения 30 сентября.

В первый день форума участники представят свои проекты на научно-практической конференции, а во второй смогут пообщаться с экспертами: председателем Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым и руководителем федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/