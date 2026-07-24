Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты.

На рынке косметологических услуг в Челябинске трудится большое количество салонов. По данным министерства здравоохранения Челябинской области, в регионе работают 269 таких организаций, имеющих лицензию по профилю «Косметология».

Услуги, связанные с нарушением целостности кожного покрова и воздействием на организм, должны оказываться при наличии соответствующей лицензии. Но за полтора года Росздравнадзор, который контролирует эту сферу, отозвал лицензии у восьми косметологических клиник, сообщает старейшее городское издание «Вечерний Челябинск».

— Одной из причин лишения лицензии может быть нарушение лицензионных требований, а именно: отсутствие необходимого оборудования, несоблюдение порядков оказания медицинской помощи или отсутствие у сотрудника профильного образования. «За оказание медицинских услуг без лицензии предусмотрена административная или уголовная ответственность, в зависимости от тяжести последствий для пациентов и размера извлеченного дохода», — отметили в министерстве здравоохранения региона.

Ценообразование на услуги косметолога в Челябинской области очень сильно отличается в разных клиниках. Так, одна из самых популярных процедур — увеличение губ — стоит в городе от 9 до 20 тысяч рублей. При этом в каждой клинике напоминают, что перед вмешательством необходима консультация специалиста, которая стоит от 600 до 4000 рублей, а некоторые клиники вообще проводят ее бесплатно. Самая дорогостоящая процедура — SPRS-терапия, при которой омолаживается организм с помощью собственных клеток; она стоит около 300 тысяч рублей.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142277/