Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Владельцы аттракционов на Южном Урале получили штрафы на полмиллиона рублей.

Гостехнадзор минсельхоза Челябинской области озвучил итоги проверок аттракционов в 2024 году. Специалисты тогда провели порядка 108 выездных обследований, было объявлено 63 предостережения, состоялось девять выездов для демонтажа незаконно установленных аттракционов — батутов. Среди нарушений — отсутствие у аттракциона госрегистрации, эксплуатация без технического освидетельствования (фактически без подтверждения о безопасности), отсутствие ограждения и прочие.

В результате проведенных проверок владельцы небезопасных аттракционов были оштрафованы на сумму полмиллиона рублей. Пять индивидуальных предпринимателей получили штрафы на сумму 200 тысяч, а одна организация — на 300 тысяч рублей.

Сейчас начинается новый теплый сезон, когда популярность аттракционов выходит на пик. В связи с этим специалисты гостехнадзора провели с владельцами аттракционов встречу и повторно разъяснили им правила. Сегодня в регионе насчитывается 85 владельцев аттракционов, которые владеют почти тремя сотнями таких зарегистрированных объектов.

— Целью встречи было напомнить, что такое обязательные требования, что нужно делать, чтобы не допустить их нарушения, а значит, обеспечить безопасность людей, — и это уже не формальность, а практическая необходимость. В ходе встречи мы также говорили о последствиях нарушений — это разного рода ответственность, в том числе административная и уголовная. Цель нашей работы — не задушить бизнес проверками, а предотвратить трагедии, — акцентирует начальник управления гостехнадзора минсельхоза Челябинской области Дмитрий Сидорченко и отмечает, что в России ежегодно фиксируются десятки несчастных случаев, связанных с аттракционами.

Кстати, в прошлом году в Челябинске прошел первый форум для владельцев аттракционов. На него приехали не только предприниматели Южного Урала, но также Новосибирска, Казани и Краснодара.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132593/