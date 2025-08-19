Обратная связь Четверг, 21 августа, 14:19
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Насекомое нашло денежку для англичанина. Подробнее

| Общественная жизнь

Эксперты отмечают четкую экологическую позицию южноуральцев.

Пять проектов Челябинской области получили грант Президентского фонда природы. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались понять, как реализация экологических проектов поможет сохранить природное наследие региона. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 21.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 20.07.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего. Подробнее

| Общественная жизнь

Лайфхаки от «Разделяйки».

19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня среда 20 августа 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +14° С

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 100 %

• ветер С-З 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 7 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Еловая дома 1,3,5, Гайдара 8,10, К Маркса 2-1п с 9 до окончания

К.Маркса 8-2п, 22-5п с 9 до 12 часов

Луначарского 23 с 1 по 8 п-ды, Монтажников 52-1п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Еловая 1,3,5, Гайдара 4,6,16,27, Дзержи-нского 51, Матросова 28, К Маркса 2-1п с 9 до окончания

К.Маркса 8-2п, 22-5,8,9,10,11п с 9 до 12 часов

Дзержинского 56 с 1 по 10п с 13 до 17 часов

Вниманию Озерчан!

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 20 августа 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, в горах до сильных, местами грозы, град. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +10,+15°, при прояснении до +7°, днём +17,+22°, в горах до +14°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки в районах выпадения осадков возможны подъёмы уровней воды в реках, увеличение притока воды к прудам и водохранилищам.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращения.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61825/

2025-08-20PKT10:01:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги