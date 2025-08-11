Оперативная обстановка 12.08.2025.

1. Сегодня вторник 12 августа 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 10° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Уральская 11,13,16 с 9 час до окончания

К.Маркса 10-2п, К.Маркса 26,Луначарского 21-1п. с 9 до 12 часов

2В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 10-2п, К.Маркса 26,Луначарского 21-1п с 9 час до окончания

Дзержинского 35-1,5 п-ды с 9 до 13 часов

К.Маркса 19-1п с 9 до 14 часов

К.Маркса 2-5п с 13 до 17 часов

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 августа 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах туманы. Ветер северный 3-8 м/с, днём местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°, при прояснении до +7°, днём +20, +25°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 12-15 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 2-4 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать с 1 по 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 обращения.

